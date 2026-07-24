Enviado da ONU alerta para escalada no Mar Vermelho e pede retomada das negociações sobre o Iêmen

NOVA YORK, 24 de julho de 2026 (WAM) — O enviado especial da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, manifestou preocupação com a retomada dos ataques dos houthis contra navios comerciais e com as novas interrupções da navegação no Mar Vermelho. Segundo Grundberg, a atual escalada ameaça levar o Iêmen a novos confrontos e comprometer as perspectivas de uma solução política.

Em nota divulgada na noite de quinta-feira (23), o enviado afirmou que manteve contatos intensos nas últimas semanas com representantes iemenitas, regionais e internacionais. Grundberg ressaltou que sua prioridade continua sendo preservar os avanços obtidos com a trégua de 2022, evitar a retomada de um conflito mais amplo e criar condições para um processo político inclusivo.

“Ações de escalada ameaçam colocar o Iêmen no caminho de novos confrontos, arrastar o país ainda mais para um ambiente regional já volátil e aprofundar o sofrimento do povo iemenita”, alertou.

O enviado da ONU destacou que ainda é possível mudar o rumo e avançar para negociações que abordem os desafios políticos, econômicos e de segurança do Iêmen e coloquem os interesses da população no centro do processo.

“Uma solução política negociada no Iêmen também contribuiria para uma maior estabilidade na região”, acrescentou.