Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador de El Salvador

AJMAN, 24 de julho de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu em seu gabinete na Corte do Emir o embaixador de El Salvador nos Emirados Árabes Unidos, Gerardo Pérez.

Ammar deu as boas-vindas ao embaixador e desejou sucesso no desempenho de suas funções. Os dois discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais em diferentes áreas, em benefício dos dois países e de seus povos.

O embaixador manifestou satisfação com o encontro e agradeceu ao príncipe herdeiro de Ajman pela hospitalidade e pela recepção. Pérez também elogiou os laços sólidos e de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e El Salvador, além do desenvolvimento observado no país e, em particular, em Ajman.

A reunião contou com a presença do membro do Conselho Executivo de Ajman xeique Hamid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi; do presidente do Departamento Digital de Ajman, xeique Rashid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi; do xeique Hamid bin Abdullah Al Nuaimi; do vice-embaixador de El Salvador nos Emirados Árabes Unidos, Carlos Girola; e de outras autoridades.