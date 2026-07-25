Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Uzbequistão discutem relações bilaterais por telefone

ABU DHABI, 25 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, discutiram as relações bilaterais e os esforços conjuntos para ampliar a cooperação por telefone.

Os dois líderes destacaram o objetivo comum de contribuir para o desenvolvimento e a prosperidade dos países, além de promover benefícios mútuos e crescimento para seus povos.

Mohamed bin Zayed e Mirziyoyev reafirmaram o compromisso dos países de aprofundar essas relações, baseadas em sólidos fundamentos de cooperação e interesses comuns, especialmente diante das oportunidades promissoras em diferentes áreas. Também trocaram opiniões sobre questões de interesse comum.