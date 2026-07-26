ABU DHABI, 26 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu as relações bilaterais e formas de fortalecê-las com a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, em uma ligação telefônica.

Abdullah felicitou a ministra canadense pelo êxito das negociações e pela conclusão do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e o Canadá. Segundo ele, o resultado reflete a solidez das relações bilaterais e o desejo comum de ampliá-las, sobretudo nas áreas econômica, comercial e de investimentos.

Abdullah bin Zayed afirmou que o acordo representa um passo estratégico para fortalecer a parceria econômica entre os dois países. O ministro destacou que sua conclusão em tempo recorde demonstra a determinação comum das duas nações de aprofundar a cooperação bilateral em apoio às prioridades de desenvolvimento e à prosperidade de seus povos.

Durante a ligação, os dois também discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum. E trocaram opiniões sobre os acontecimentos mais recentes no Oriente Médio e sobre formas de reforçar os esforços regionais e internacionais para promover a segurança e a estabilidade na região.