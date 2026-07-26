Etihad Airways e Africa World Airlines firmam parceria estratégica

ACRA, Gana, 26 de julho de 2026 (WAM) — A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, e a Africa World Airlines, empresa com sede em Acra que conecta Gana e outros países da África Ocidental há mais de uma década, assinaram um memorando de entendimento para estabelecer uma parceria estratégica nas áreas de compartilhamento de voos, conexão entre malhas, transporte de cargas e programas de fidelidade.

O acordo, assinado em Acra, estabelece as bases para conectar as redes das duas companhias. Após a implementação, os passageiros da Etihad poderão viajar com uma única passagem, via Acra, para destinos atendidos pela Africa World Airlines em Gana e na África Ocidental. Os clientes da empresa ganesa também terão acesso a Abu Dhabi e aos 118 destinos da malha da Etihad.

A parceria vai além do transporte de passageiros. As companhias pretendem cooperar no setor de cargas, conectando exportadores de Gana e da África Ocidental à rede global da Etihad Cargo, e nos programas de fidelidade, ampliando as opções para que os clientes acumulem e resgatem pontos.

O acordo ocorre em meio à aproximação entre Gana e os Emirados Árabes Unidos, marcada pelo crescimento do comércio, dos investimentos, das relações entre os governos e das viagens entre Acra e o país árabe. Uma ligação comercial direta entre as capitais dos dois mercados de aviação representa o próximo passo dessa relação.

O memorando de entendimento entrou em vigor em 24 de julho de 2026, e as áreas de cooperação serão implementadas em etapas. A parceria prepara o terreno para o início dos voos da Etihad entre Abu Dhabi e Acra, previsto para 24 de março de 2027. As viagens combinadas começarão a ser vendidas assim que a conexão entre as malhas entrar em vigor.

“Gana é um dos mercados de aviação mais dinâmicos da África Ocidental, e a Africa World Airlines é a parceira natural no país. O acordo abrange transporte de passageiros, cargas e programas de fidelidade e conectará viajantes e empresas ganesas a Abu Dhabi e à nossa rede nos mercados que mais crescem no mundo. Estamos aqui para crescer com Gana”, afirmou Arik De, diretor comercial e de receitas da Etihad Airways.

“A Africa World Airlines conecta Gana e a África Ocidental há mais de uma década, com uma rede que inclui Kumasi, Tamale, Takoradi, Lagos, Abuja e Ouagadougou”, disse Sohail Mahmood, diretor de operações da companhia.

Mahmood acrescentou que a parceria com a Etihad Airways nas áreas de transporte de passageiros, cargas e programas de fidelidade dará aos clientes acesso direto a Abu Dhabi e à ampla rede da empresa, além de ampliar as oportunidades para viajantes ganeses e empresas internacionais.