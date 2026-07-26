Cinco comboios dos Emirados Árabes Unidos entram na Faixa de Gaza com 938 toneladas de ajuda humanitária

GAZA, 26 de julho de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram na Faixa de Gaza com 76 caminhões transportando 938 toneladas de suprimentos, como parte da Operação 'Chivalrous Knight 3'.

Os comboios, que chegaram a Gaza nesta semana, integram os esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o povo palestino e atender às necessidades humanitárias diante da atual situação na Faixa de Gaza.

A carga incluía cestas de alimentos, materiais para abrigos e 20 reservatórios de água, destinados a suprir necessidades básicas e reforçar a resposta humanitária local.

A equipe dos Emirados Árabes Unidos responsável pela operação continua preparando e enviando suprimentos por meio do Centro Logístico de Ajuda Humanitária. A estrutura funciona de forma integrada para agilizar a separação, a organização e o transporte dos materiais, manter o fluxo de assistência e garantir que cheguem às pessoas necessitadas.

A iniciativa dá continuidade às ações realizadas no âmbito da operação, com o envio regular de suprimentos para aliviar o sofrimento do povo palestino e atender às demandas mais urgentes.

A operação reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de continuar prestando diferentes formas de assistência humanitária e emergencial aos palestinos, em linha com a tradição do país e seus valores de solidariedade e responsabilidade.