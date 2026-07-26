ABU DHABI, 26 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, discutiram por telefone as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas. A conversa teve como objetivo promover os interesses comuns dos dois países.

Durante o telefonema, o xeique Mohamed bin Zayed felicitou Burnham por sua nomeação e desejou sucesso na condução do país rumo a mais progresso e prosperidade.

Os dois lados manifestaram o desejo de trabalhar em conjunto para aprofundar as relações duradouras entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido e ampliar a cooperação de forma a atender aos interesses comuns e promover o crescimento e a prosperidade de seus povos.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos e o primeiro-ministro britânico também trocaram opiniões sobre questões de interesse comum.