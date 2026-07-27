ABU DHABI, 27 de julho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, discutiram por telefone a situação no Oriente Médio, os acontecimentos na região e os esforços em curso para garantir segurança e estabilidade duradouras na região.

Os dois também analisaram as relações fraternas entre os países e discutiram formas de ampliar a cooperação em benefício dos interesses e da prosperidade de seus povos.