Preço do petróleo cai 4% nesta segunda-feira

CAPITAIS MUNDIAIS, 27 de julho de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo caíram 4% nesta segunda-feira (27). Os contratos futuros do Brent recuavam US$ 3,96, ou 4,1%, para US$ 92,82 por barril às 3h29 GMT, após chegarem a ficar abaixo do nível de suporte de US$ 90 no início da sessão.

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos eram negociados a US$ 85,29 por barril, em queda de US$ 4,02, ou 4,5%.

Os dois contratos operavam nos menores níveis em quase uma semana, após três semanas consecutivas de alta.