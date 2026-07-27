Emirados Árabes Unidos condenam ataques de colonos israelenses na Cisjordânia ocupada

ABU DHABI, 27 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques de colonos israelenses contra vilarejos na Cisjordânia ocupada. O mais recente envolveu o incêndio de uma mesquita em Tulkarm. O país afirmou que a ação constitui uma provocação, uma incitação contra os muçulmanos e um ato de extremismo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) alertou para os ataques contínuos dos colonos e pediu ao governo israelense que assuma plena responsabilidade, condene essas práticas e responsabilize os autores. Os Emirados Árabes Unidos destacaram que a falta de ação será interpretada como uma aprovação tácita, o que aprofundará ainda mais o ciclo de ódio, racismo e instabilidade.

O ministério pediu à comunidade internacional que cumpra suas responsabilidades para pôr fim às violações israelenses em curso e evitar o agravamento da situação no Território Palestino Ocupado e na região.

A pasta ressaltou a necessidade de apoiar todos os esforços regionais e internacionais para fazer avançar o processo de paz no Oriente Médio, alcançar uma paz abrangente e justa e pôr fim às práticas ilegais que comprometem a solução de dois Estados.