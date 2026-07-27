flydubai retoma voos para Budapeste a partir de 31 de julho

DUBAI, 27 de julho de 2026 (WAM) — A flydubai, companhia aérea com sede em Dubai, anunciou a retomada dos voos diretos entre o Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e o Aeroporto Internacional Ferenc Liszt de Budapeste (BUD) a partir de 31 de julho.

A reativação da rota restabelece a ligação sem escalas entre os Emirados Árabes Unidos e a Hungria. Durante o auge do verão, o serviço atenderá viagens de lazer e negócios, além de passageiros que visitam amigos e parentes, e facilitará o acesso a Dubai e a uma rede global de mais de 120 destinos.

A medida reforça o foco estratégico da flydubai na Europa Central e Oriental e dá continuidade ao crescimento comercial registrado desde que a companhia iniciou os voos para a capital húngara, em 2021.

“A retomada dos voos para Budapeste reafirma nosso investimento de longo prazo na Hungria e reflete os fortes laços econômicos e culturais entre os dois países. Budapeste continua sendo um dos nossos mercados estratégicos mais importantes na Europa”, afirmou Ghaith Al Ghaith, CEO da flydubai.

“Com a aproximação da movimentada temporada de viagens de outono e inverno, o serviço cria novas oportunidades comerciais e turísticas nos dois mercados. Como parte de nossa parceria estratégica de compartilhamento de voos com a Emirates, agentes de viagens e clientes poderão contar com conexões integradas, itinerários combinados e o alcance conjunto das malhas no Oriente Médio, na África, na Ásia e no Sudeste Asiático”, disse Jeyhun Efendi, vice-presidente sênior de Operações Comerciais e Comércio Eletrônico da flydubai.

A retomada dos voos para Budapeste ocorre após o recente início das operações da companhia para Aleppo, na Síria, Bangcoc, na Tailândia, e Benghazi, na Líbia. A partir de 23 de setembro, a flydubai também incluirá Pokhara, no Nepal, em sua rede em expansão.