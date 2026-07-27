Governante de Fujairah recebe diretoria da Câmara de Comércio e Indústria para o 16º mandato

FUJAIRAH, 27 de julho de 2026 (WAM) — O governante de Fujairah e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, elogiou o papel da Câmara de Comércio e Indústria de Fujairah no apoio à comunidade empresarial e no fortalecimento do ambiente de investimentos do emirado.

A declaração foi feita durante encontro no Palácio Al Rumailah com a diretoria da câmara para o 16º mandato, de 2026 a 2029. A delegação foi chefiada pelo presidente do conselho, Mohammed Ahmed Al Yamahi.

Hamad felicitou os integrantes pela nomeação e pela confiança recebida da comunidade empresarial para dirigir a entidade durante o novo mandato. Desejou sucesso aos membros da diretoria e destacou a importância de continuar aprimorando os serviços da câmara, aumentando a competitividade do ambiente de negócios e atraindo mais investimentos de qualidade para consolidar Fujairah como um importante centro econômico e de investimentos.

Al Yamahi agradeceu ao xeique Hamad pela recepção e pelo apoio contínuo, que, segundo ele, oferecem uma base sólida para aprimorar o trabalho da câmara e promover o crescimento econômico sustentável de longo prazo.