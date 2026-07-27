ABU DHABI, 27 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu a Equipe de Busca e Resgate Urbano do país, vinculada à Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi.

Durante o encontro, Mohamed bin Zayed felicitou a equipe pela conclusão bem-sucedida de sua terceira reclassificação externa pelo Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate (INSARAG, na sigla em inglês), ligado às Nações Unidas, mantendo a categoria de equipe pesada. O presidente dos Emirados elogiou a conquista e afirmou que ela reflete o profissionalismo contínuo, a excelência operacional e a capacidade do grupo de responder de forma eficaz a diferentes tipos de emergências e desastres.

O líder emiradense afirmou que a conquista fortalece a posição global dos Emirados Árabes Unidos na área humanitária e reforça o compromisso do país de prestar assistência às populações afetadas por desastres e crises em todo o mundo. Segundo ele, o elevado nível de preparação do país consolidou os Emirados Árabes Unidos como um parceiro internacional confiável em operações humanitárias e na gestão de desastres.

Mohamed bin Zayed destacou o papel da equipe como modelo de excelência em capacidade e preparação e manifestou orgulho pela forma como o grupo representa o país em fóruns internacionais.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; do xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; do presidente da Fundação Zayed para o Bem, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do ministro da Tolerância e da Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de xeiques, autoridades, cidadãos e convidados.