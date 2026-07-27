HAIA, 27 de julho de 2026 (WAM) — Joe Star sagrou-se campeão da sétima etapa da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Árabes de Raça Pura, realizada no domingo (26) no Hipódromo de Duindigt, em Haia, na Holanda, como parte do calendário da 33ª edição da série mundial.

A competição manteve sua trajetória de sucesso e sua forte presença nos hipódromos europeus, em linha com o prestígio internacional de um evento apoiado pela liderança dos Emirados Árabes Unidos. O compromisso de valorizar o cavalo árabe de raça pura em todo o mundo e apoiar sua aquisição e criação continua incentivando proprietários e criadores a ampliarem sua dedicação à raça e preservarem sua tradição.

Joe Star, filho de Al Mourtajez e Guest del Falot, de propriedade de Mohamed Abdullah Abdul Rahman, treinado por Elisabeth Bernard Jean-François e conduzido pelo jóquei Anthony Crastus, ampliou sua boa temporada com uma atuação de destaque. O cavalo decidiu a prova holandesa nos metros finais e percorreu os 2.150 metros em 2min15s2.

O título de Grupo 3 na Holanda amplia um histórico que agora soma seis vitórias e 12 colocações em 31 largadas, com classificação 117 em pistas de grama. O desempenho o destaca como um dos cavalos árabes de raça pura mais resistentes e regulares em atividade na Europa.

A prova de Grupo 3 foi disputada em pista de grama, em um percurso de 2.150 metros, e era aberta a cavalos árabes de raça pura com quatro anos ou mais. A competição reuniu 11 animais de importantes haras da Holanda e de outros países europeus e manteve um elevado nível técnico e competitivo até a linha de chegada.

A corrida e a cerimônia de premiação contaram com a presença da embaixadora dos Emirados Árabes Unidos na Holanda, Amira Obaid Al Hefeiti, e do secretário-geral do Comitê Organizador Superior da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Árabes de Raça Pura, Faisal Al Rahmani, além de proprietários, treinadores, jóqueis e representantes das entidades organizadoras.

“Estamos orgulhosos do sucesso e da ampla repercussão alcançados pela sétima etapa na Holanda, assim como do alto nível técnico e competitivo da prova, que contou com a participação de importantes haras. Isso reflete o prestígio internacional conquistado pela Copa e sua importância para proprietários e criadores na Holanda e em toda a Europa”, afirmou Musalam Salem Al Amri, integrante do Comitê Organizador Superior da competição.

Al Amri acrescentou que o sucesso contínuo da série é resultado do amplo apoio e da visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos, além do compromisso permanente com o desenvolvimento das corridas de cavalos árabes em hipódromos de todo o mundo, o apoio a proprietários e criadores e o incentivo à aquisição e à criação desses animais, preservando sua herança e tradição.

“Estamos satisfeitos com a forte competição e o alto nível técnico apresentado pela etapa holandesa. Felicitamos os vencedores do título, elogiamos a participação de importantes proprietários, treinadores e jóqueis e agradecemos à Embaixada dos Emirados Árabes Unidos na Holanda, à administração do Hipódromo de Duindigt e a todas as partes que contribuíram para o sucesso desta etapa”, continuou.

A Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Árabes de Raça Pura foi criada em 1994 pelo falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan como uma plataforma mundial de valorização do cavalo árabe, símbolo da identidade, da cultura e do patrimônio dos Emirados Árabes Unidos.

Ao longo de 33 anos, a Copa tornou-se o evento mais prestigiado e valioso do mundo em sua categoria, reunindo proprietários, criadores e comunidades do turfe em quatro continentes, sob o compromisso permanente dos Emirados Árabes Unidos com o esporte.