ABU DHABI, 27 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque que classificou como hostil com dois drones contra a Jordânia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque constitui uma violação flagrante da soberania da Jordânia e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Jordânia e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.