Emirados Árabes Unidos condenam ataques contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita

ABU DHABI, 27 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques hostis com drones lançados a partir do território iraquiano, que tentaram atingir instalações petrolíferas na Província Oriental e em Riad, na Arábia Saudita.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade