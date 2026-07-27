Sharjah prorroga campanha de promoções de verão até 15 de setembro

SHARJAH, 27 de julho de 2026 (WAM) — A Autoridade de Desenvolvimento do Comércio e Turismo de Sharjah, em colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria do emirado, prorrogou a campanha Promoções de Verão de Sharjah 2026 até 15 de setembro, dando a moradores e visitantes mais tempo para aproveitar ofertas, atividades de entretenimento e sorteios.

A prorrogação reforça os esforços de Sharjah para melhorar a experiência dos visitantes e consolidar sua posição como um dos principais destinos para famílias e turistas. Os centros comerciais participantes, entre eles City Centre Al Zahia, Oasis Mall, Mega Mall, Al Suyoh Mall, Sahara Centre, Sharjah Central Mall, Kalba Mall, Al Rahmania Mall e 06 Mall, oferecem programas de entretenimento com oficinas infantis, aparições da mascote Shamsa e lojas temporárias da Shamsa Mobile Store, com experiências interativas e promoções exclusivas.

O presidente da Autoridade de Desenvolvimento do Comércio e Turismo de Sharjah, Khalid Jasim Al Midfa, afirmou que a prorrogação reflete o compromisso da entidade de fortalecer a posição do emirado como destino para famílias durante todo o ano, ao integrar turismo, comércio varejista, hotelaria e entretenimento. “Por meio da colaboração contínua com a Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah e com nossos parceiros dos setores público e privado, estamos ampliando as experiências dos visitantes, estimulando as atividades turística e comercial e reforçando a competitividade do emirado como destino turístico diversificado e sustentável”, afirmou.

Al Midfa acrescentou que a campanha deste ano oferece um programa abrangente de promoções no varejo, pacotes de hospedagem, ofertas turísticas, atividades para famílias e sorteios, com o objetivo de incentivar estadias mais longas, aumentar os gastos dos visitantes e apresentar a combinação de turismo, cultura, lazer e entretenimento oferecida por Sharjah.

A campanha oferece aos consumidores a oportunidade de ganhar mais de 700 prêmios, com cinco sorteios digitais realizados em quatro etapas até o encerramento da iniciativa. Ao todo, serão distribuídos 51 prêmios principais, entre eles um carro fornecido pela Al Ghandi Auto, 30 barras de ouro de 10 gramas cada, vales-compras e outros itens oferecidos pelos centros comerciais participantes.

Os clientes podem participar dos sorteios ao fazer compras nos centros comerciais e lojas participantes ou ao reservar estadias nos hotéis incluídos nas ofertas disponíveis no site da campanha. O sorteio final será realizado no 06 Mall em 15 de setembro.

O diretor-geral da Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah, Mohammed Ahmed Amin Al-Awadi, afirmou que a prorrogação reflete a forte parceria entre a entidade e a Autoridade de Desenvolvimento do Comércio e Turismo na realização de um programa integrado de verão que apoia o crescimento sustentável dos setores varejista e comercial do emirado.

Segundo Al-Awadi, a iniciativa aumenta a competitividade dos centros comerciais, fortalece a confiança dos consumidores e gera mais valor econômico para as empresas. O diretor-geral acrescentou que a campanha combina ofertas no varejo, entretenimento para famílias e sorteios digitais, enquanto a mascote Shamsa amplia o envolvimento da comunidade e enriquece a experiência dos visitantes.

A campanha reúne hotéis, centros comerciais, varejistas, restaurantes, cafés, operadoras de turismo e destinos de entretenimento em todo o emirado, apoiando as atividades turística e comercial e reforçando a posição de Sharjah como um dos principais destinos para famílias e visitantes durante todo o ano.