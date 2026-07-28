Emirados Árabes Unidos apresentam experiência em segurança no trânsito em reunião da ONU

NOVA YORK, 28 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério do Interior, participaram de uma reunião de alto nível sobre segurança no trânsito na sede das Nações Unidas, em Nova York.

O encontro fez parte dos esforços internacionais para reforçar a segurança viária, proteger os usuários das vias e reduzir mortes e feridos em acidentes de trânsito.

Em sua declaração, os Emirados Árabes Unidos reafirmaram o compromisso de apoiar iniciativas globais de segurança no trânsito e contribuir para a meta internacional de reduzir pela metade, até 2030, o número de mortes e ferimentos graves em acidentes.

O país também destacou seus principais avanços no setor, entre eles a redução de 74% das mortes no trânsito entre 2011 e 2025. O resultado foi impulsionado por uma estratégia abrangente baseada em governança eficaz, legislação avançada, fiscalização inteligente, monitoramento com inteligência artificial, desenvolvimento contínuo da infraestrutura e campanhas nacionais de conscientização.

Os Emirados Árabes Unidos também reiteraram o compromisso de apoiar os esforços internacionais na área e manifestaram disposição para compartilhar sua experiência e suas melhores práticas, além de ampliar a cooperação em sistemas inteligentes de transporte, engenharia de tráfego, formação de motoristas e segurança pública.