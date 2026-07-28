ABU DHABI, 28 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, discutiram formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de economia, tecnologia, inteligência artificial, energia renovável e outros setores prioritários, no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente entre os dois países, durante uma ligação telefônica nesta terça-feira (28).

Os dois líderes reafirmaram o compromisso comum de aprofundar a Parceria Estratégica Abrangente de forma a promover o crescimento e a prosperidade dos dois países e de seus povos. Também analisaram questões regionais e internacionais de interesse comum e trocaram opiniões sobre a situação no Oriente Médio e os esforços em curso para promover a segurança, a estabilidade e a paz na região, em benefício de todos os seus povos.