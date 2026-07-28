ABU DHABI, 28 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à presidente do Peru, Keiko Fujimori, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes para Keiko Fujimori.