LONDRES, 28 de julho de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, reuniu-se em Londres com o vice-presidente de Políticas Públicas da Meta para África, Oriente Médio e Turquia, Kojo Boakye, para discutir formas de fortalecer a parceria estratégica entre o país e a empresa nas áreas de governança digital e segurança de conteúdo.

O encontro fez parte dos esforços da autoridade para ampliar as parcerias estratégicas com as principais plataformas digitais globais e apoiar o desenvolvimento de um ecossistema de mídia digital seguro, inovador e responsável, capaz de acompanhar as rápidas transformações do setor.

As duas partes analisaram temas prioritários, como políticas digitais, governança de plataformas, uso responsável da inteligência artificial e combate à desinformação. Também avaliaram oportunidades de cooperação e a criação de iniciativas conjuntas para desenvolver o ambiente de mídia digital, aumentar a confiança no conteúdo e estimular a inovação no setor.

Os representantes discutiram ainda possibilidades de cooperação para apoiar o ecossistema de mídia digital e utilizar as tecnologias e soluções mais recentes da Meta, em linha com a visão dos Emirados Árabes Unidos de construir um modelo de mídia competitivo internacionalmente e orientado pela inovação. O objetivo também é reforçar a competitividade da economia criativa e abrir novas oportunidades de investimento nas indústrias de mídia e tecnologia digital.

Al Hamed afirmou que a visão dos Emirados Árabes Unidos para o setor parte da convicção de que a mídia se tornou um importante motor do crescimento econômico, um dos pilares da economia criativa e uma ferramenta para gerar confiança, fortalecer a identidade nacional e aumentar a competitividade do país. Segundo ele, a liderança dos Emirados Árabes Unidos estabeleceu um modelo avançado que combina inovação, legislação flexível e abertura a parcerias globais para ajudar a definir o futuro da mídia.

O presidente da autoridade disse que os Emirados Árabes Unidos continuam consolidando sua posição como destino global de investimentos em mídia, tecnologia e indústrias criativas, apoiados por uma legislação avançada, infraestrutura digital moderna e um ambiente de negócios flexível. De acordo com Al Hamed, essas condições oferecem oportunidades promissoras para que empresas internacionais se expandam nos mercados regional e mundial e ampliem a contribuição da economia laranja para o desenvolvimento sustentável.

Al Hamed acrescentou que a cooperação com a Meta representa o modelo de parceria estratégica que os Emirados Árabes Unidos buscam estabelecer com as principais plataformas digitais globais. Segundo ele, essas parcerias contribuem para o desenvolvimento de políticas digitais, incentivam o uso responsável da inteligência artificial e apoiam um ambiente de mídia mais confiável e inovador, além de investir em talentos nacionais e facilitar o intercâmbio de conhecimento e experiência para desenvolver o futuro do setor e reforçar a liderança do país nessa área.

Ao fim do encontro, a equipe da Meta apresentou ao presidente da Autoridade Nacional de Mídia os óculos de realidade aumentada Orion, uma das inovações mais recentes da empresa, que integra tecnologias de realidade aumentada e inteligência artificial.

Al Hamed recebeu informações sobre os recursos avançados do dispositivo para oferecer experiências interativas e sobre seu potencial para apoiar a criação de conteúdo digital, aprimorar a comunicação e as práticas de mídia e ampliar o uso da inteligência artificial nos setores criativo e de comunicação.

A reunião contou com a presença da diretora-executiva do Setor de Estratégia e Política de Mídia da Autoridade Nacional de Mídia, Maitha Majed Al Suwaidi; do especialista em ética de inteligência artificial e responsável global pelo desenvolvimento de políticas centrais da Meta, Muhammad Abushaqra; e da responsável pelas políticas de segurança da empresa para África, Oriente Médio e Turquia, Sylvia Musalagani.