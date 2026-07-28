Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe príncipe herdeiro de Ajman

ABU DHABI, 28 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (28) o príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi.

Mohamed bin Zayed e Ammar bin Humaid trocaram cumprimentos e conversaram com os xeiques e convidados presentes. Também trataram de questões nacionais e reafirmaram que o bem-estar da população continua no centro da visão de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do ministro da Tolerância e da Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de xeiques, autoridades, cidadãos e convidados.