SINGAPURA, 29 de julho de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram mais de US$ 3 por barril nesta quarta-feira (29), enquanto os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos diminuíram.

Os contratos futuros do Brent avançavam US$ 3,30, ou 3,9%, a US$ 87,39 por barril às 3h GMT. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subia US$ 3,05, ou 3,8%, a US$ 82,31 por barril.

Os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos recuaram cerca de 3,3 milhões de barris na semana encerrada em 24 de julho, segundo dados do Instituto Americano de Petróleo.