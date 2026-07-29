Hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos fornece próteses a 51 pacientes palestinos

AL-ARISH, 29 de julho de 2026 (WAM) — O hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al-Arish, no Egito, forneceu próteses a 51 palestinos amputados desde o lançamento do programa “Passo de Esperança”, no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3'. A iniciativa reflete o compromisso contínuo do país de prestar apoio médico e de reabilitação ao povo palestino.

O programa busca reabilitar pessoas amputadas por meio de um sistema integrado que inclui avaliações médicas, fabricação e colocação de próteses, fisioterapia, reabilitação da mobilidade e acompanhamento médico contínuo. O objetivo é ajudar os pacientes a se adaptarem às próteses, recuperarem a mobilidade e retomarem suas atividades diárias.

A iniciativa continua em andamento, com equipes médicas especializadas oferecendo planos personalizados de fisioterapia e reabilitação, elaborados de acordo com o quadro de cada paciente para ampliar a recuperação e os resultados do tratamento. E conta com o apoio de organizações humanitárias dos Emirados Árabes Unidos, entre elas a Organização Internacional de Caridade, a Sharjah Charity International, a Fundação Big Heart e a Dar Al Ber Society. A cooperação reflete a estratégia do país de integrar esforços humanitários e fortalecer parcerias para apoiar o povo palestino e aliviar seu sofrimento.

O hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos continua oferecendo serviços médicos especializados e de reabilitação por meio de instalações avançadas e equipes qualificadas. A atuação reforça o compromisso do país com programas abrangentes de saúde e reabilitação que melhorem a qualidade de vida dos pacientes e apoiem sua reintegração à sociedade.

O programa Passo de Esperança faz parte das iniciativas humanitárias dos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação, destinadas a oferecer atendimento médico especializado, ampliar os serviços de reabilitação e reduzir os impactos humanitários da crise na Faixa de Gaza.