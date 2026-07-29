AJMAN, 29 de julho de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu em seu gabinete o embaixador da Indonésia nos Emirados Árabes Unidos, Judha Nugraha.

Ammar deu as boas-vindas ao embaixador, com quem discutiu formas de ampliar a cooperação bilateral em diferentes áreas. Os dois também trocaram opiniões sobre questões de interesse comum.

Nugraha, por sua vez, manifestou satisfação com o encontro e agradeceu ao príncipe herdeiro de Ajman pela recepção e pela hospitalidade.

O embaixador também elogiou a solidez das relações bilaterais e o amplo desenvolvimento registrado nos Emirados Árabes Unidos e, em particular, em Ajman, em diferentes setores.

A reunião contou com a presença do xeique Mohammed bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi e de outras autoridades.