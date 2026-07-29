flydubai amplia frequência de voos para Nápoles e Milão

DUBAI, 29 de julho de 2026 (WAM) — A flydubai ampliou sua operação diária entre Dubai e Nápoles e passará a oferecer dois voos por dia para Milão-Bérgamo a partir de 31 de julho.

Devido a obras de manutenção programadas no Aeroporto Internacional de Nápoles (NAP), a companhia operará temporariamente voos diários do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) para o Aeroporto de Salerno Costa d’Amalfi e Cilento (QSR), de 1º a 30 de novembro de 2026. Os voos para Nápoles serão retomados em 1º de dezembro.

Durante esse período, passageiros com reservas para Nápoles serão transferidos automaticamente para os voos com destino a Salerno, sem interrupções na viagem. A mudança temporária manterá a conexão entre Dubai e Nápoles e reforçará o papel de Dubai como centro global de viagens, comércio e turismo.

Com o aumento das frequências, a flydubai atenderá a Itália com dois voos diários para Milão-Bérgamo, voos diários para Nápoles e três voos semanais para Catânia, além da operação sazonal de verão para Ólbia, com duas frequências por semana até o fim de agosto.

“Nápoles e Milão tornaram-se importantes portas de entrada para nossa malha na Itália. Nossa prioridade é garantir que os clientes continuem tendo acesso conveniente à região, em linha com nosso compromisso de longo prazo de ampliar as conexões com destinos pouco atendidos e apoiar o fluxo de comércio, turismo e pessoas entre os Emirados Árabes Unidos e a Itália, especialmente diante do aumento da demanda por viagens durante o inverno”, afirmou Ghaith Al Ghaith, CEO da flydubai.

“Nosso compromisso de ampliar ainda mais os voos diretos para Nápoles e Milão-Bérgamo ressalta a importância do mercado italiano e nosso empenho em oferecer aos clientes acesso direto e sem escalas a destinos importantes na Itália e em outros países”, disse Jeyhun Efendi, vice-presidente sênior de Operações Comerciais e Comércio Eletrônico da flydubai.

A flydubai iniciou recentemente voos para Aleppo, na Síria, Bangcoc, na Tailândia, e Benghazi, na Líbia. A companhia também começará a operar voos diretos para Pokhara, no Nepal, em 23 de setembro, ampliando as conexões com destinos importantes no Oriente Médio e no Sudeste Asiático.

Os voos para Nápoles e Milão-Bérgamo são operados no âmbito da parceria de compartilhamento de voos entre flydubai e Emirates, que permite aos passageiros reservar todo o itinerário em uma única passagem e despachar a bagagem até o destino final.