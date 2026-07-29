CAIRO, 29 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos e Egito concordaram em ampliar gradualmente, ao longo dos próximos cinco anos, os direitos de tráfego aéreo bilateral. A medida reflete a solidez das relações entre os dois países, reforça a cooperação no setor de aviação e amplia a conectividade aérea entre as duas nações.

O entendimento foi alcançado à margem da 11ª edição da Semana AFI da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci), realizada no Cairo. O acordo foi assinado por Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos, e pelo capitão Sameh Fawzy, presidente da Autoridade de Aviação Civil do Egito.

O entendimento estabelece um cronograma em etapas para a expansão gradual dos serviços aéreos entre os dois países, em linha com o aumento da demanda por voos e do fluxo de passageiros. A iniciativa também abre novas oportunidades para as companhias aéreas e contribui para fortalecer a integração econômica bilateral.

Abdulla bin Touq Al Marri, ministro da Economia e do Turismo dos Emirados Árabes Unidos e presidente do conselho de administração da Autoridade Geral de Aviação Civil, afirmou que o entendimento reflete a profundidade das relações estratégicas entre os dois países e demonstra a visão compartilhada de reforçar a conectividade aérea regional.

“A ampliação gradual dos direitos de tráfego aéreo apoiará o setor de aviação, impulsionará o turismo, a economia e os investimentos e contribuirá para elevar a parceria econômica entre nossos países a novos patamares de crescimento e prosperidade”, disse.

Sameh Ahmed El Hefny, ministro da Aviação Civil do Egito, afirmou que o entendimento representa mais um marco importante na cooperação de longa data entre Egito e Emirados Árabes Unidos no setor de aviação civil.

“Ele ampliará a conectividade aérea, atenderá à crescente demanda por serviços de transporte aéreo e reforçará ainda mais a posição dos dois países como importantes centros de aviação na região”, declarou.

Al Suwaidi afirmou que a expansão gradual dos direitos de tráfego aéreo reflete o elevado nível de confiança e a estreita cooperação entre Emirados Árabes Unidos e Egito.

“O acordo estabelece uma estrutura equilibrada que apoia o crescimento sustentável dos serviços aéreos, amplia a conectividade e cria mais oportunidades para companhias aéreas e passageiros dos dois países”, disse.

Fawzy acrescentou que o entendimento reflete a cooperação construtiva entre as autoridades de aviação civil dos dois países e a visão compartilhada de desenvolver um setor de transporte aéreo moderno, seguro e sustentável, em linha com as necessidades futuras de crescimento e com o objetivo de aumentar a eficiência dos serviços.