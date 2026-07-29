ABU DHABI, 29 de julho de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) decidiu manter em 3,65% a taxa básica de juros aplicada à facilidade de depósito overnight.

A decisão foi tomada após o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, anunciar que manteria inalterada a taxa de juros sobre os saldos de reservas bancárias.

O CBUAE também decidiu manter a taxa aplicada aos empréstimos de liquidez de curto prazo concedidos pela instituição em 50 pontos-base acima da taxa básica de juros para todas as linhas permanentes de crédito.

Vinculada à taxa sobre os saldos de reservas do Federal Reserve, a taxa básica sinaliza a orientação geral da política monetária e estabelece um piso efetivo para as taxas de juros do mercado monetário overnight nos Emirados Árabes Unidos.