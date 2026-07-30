Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute cooperação bilateral com primeiro-ministro eslovaco durante visita de trabalho à Eslováquia

BRATISLAVA, 29 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, discutiram as relações bilaterais e as oportunidades de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de economia, desenvolvimento, energia renovável e tecnologias avançadas, em apoio aos interesses comuns dos dois países.

Durante a reunião em Bratislava, realizada no âmbito da visita de trabalho do xeique Mohamed à República Eslovaca, as duas partes reafirmaram o compromisso de avançar nas relações bilaterais e construir parcerias econômicas e de desenvolvimento de longo prazo em benefício de ambos os países e de seus povos.

O presidente emiradense e Fico também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum, em particular os acontecimentos mais recentes no Oriente Médio. Ambos destacaram a importância de fortalecer as bases da segurança e da estabilidade regionais e de avançar nos esforços para alcançar uma paz duradoura que atenda aos interesses de toda a região.

Participaram da reunião o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; ministros e autoridades emiradenses, além de ministros e representantes do governo eslovaco.

Ao fim da visita de trabalho, o xeique Mohamed deixou a Eslováquia e foi recebido no aeroporto para a despedida pelo primeiro-ministro Robert Fico e por outras autoridades eslovacas.