ABU DHABI, 30 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques hostis com drones lançados a partir do território iraquiano, que tentaram atingir instalações petrolíferas na Província Oriental do Reino da Arábia Saudita.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Reino da Arábia Saudita e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.