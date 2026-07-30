LONDRES, 30 de julho de 2026 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente da Autoridade Nacional de Mídia, afirmou que a proteção de crianças e jovens no ambiente digital continua entre as principais prioridades da liderança dos Emirados Árabes Unidos.

Al Hamed destacou que a construção de um futuro melhor começa pela oferta de um ambiente digital seguro e confiável, capaz de estimular a aprendizagem, a criatividade e a inovação, ao mesmo tempo em que protege as novas gerações dos riscos associados ao rápido avanço tecnológico.

Durante reunião em Londres com Jade Nester, diretora de Políticas Públicas de Dados do TikTok para a Europa, Al Hamed ressaltou os esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para desenvolver uma estrutura integrada de legislação, políticas e parcerias estratégicas que concilie a abertura tecnológica com a preservação dos valores da sociedade e assegure uma proteção sólida aos usuários, especialmente aos jovens.

O encontro faz parte dos esforços para estabelecer parcerias que contribuam para o desenvolvimento de soluções inovadoras, capazes de acompanhar as rápidas mudanças no ambiente digital e de promover um ecossistema mais seguro e confiável para os usuários.

As duas partes discutiram formas de ampliar a segurança online de crianças e jovens, reforçar a cooperação em políticas digitais e governança de plataformas e incentivar o uso responsável de tecnologias avançadas.

Também analisaram maneiras de desenvolver experiências online adequadas a cada faixa etária, fortalecer marcos regulatórios que conciliem inovação e proteção dos usuários, promover a moderação responsável de conteúdo e explorar o papel da inteligência artificial no avanço do ecossistema de mídia, com garantia de uso ético e responsável.

Al Hamed afirmou que a rápida transformação digital impõe uma responsabilidade compartilhada a órgãos reguladores e plataformas globais para a criação de um modelo equilibrado, que estimule a inovação e, ao mesmo tempo, fortaleça a confiança pública.

Segundo ele, a construção de um ecossistema de mídia preparado para o futuro exige parcerias estratégicas baseadas na troca de conhecimento, no desenvolvimento de políticas e na adoção das melhores práticas internacionais de governança digital.

“Por meio de nossa colaboração com o TikTok, buscamos transformar essa visão compartilhada em iniciativas práticas”, afirmou Al Hamed. “Estamos comprometidos em oferecer aos criadores de conteúdo ferramentas de responsabilidade digital que lhes permitam produzir conteúdo positivo e relevante para a sociedade.”

Com esse tipo de encontro, a Autoridade Nacional de Mídia busca ampliar suas parcerias com empresas globais de referência para apoiar um ecossistema de mídia digital mais seguro e confiável, acompanhar as rápidas transformações do cenário internacional e promover a troca de experiências sobre as melhores práticas regulatórias e tecnológicas.