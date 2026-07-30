Presidente da Sérvia recebe presidente dos Emirados Árabes Unidos em visita de trabalho

BELGRADO, 30 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Belgrado para uma visita de trabalho na Sérvia.

O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, recebeu o líder emiradense na chegada ao Aeroporto Nikola Tesla, em Belgrado.

Acompanham o presidente o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de ministros e autoridades de alto escalão.