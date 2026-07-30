BELGRADO, 30 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, discutiram a cooperação bilateral, especialmente nas áreas de economia, investimentos, comércio e energia renovável, além de outros setores prioritários, no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países. A reunião ocorreu durante a visita de trabalho do líder emiradense à Sérvia.

Os dois presidentes reafirmaram o compromisso conjunto de fortalecer ainda mais as relações entre Emirados Árabes Unidos e Sérvia e de ampliar parcerias que favoreçam o crescimento e a prosperidade dos dois países e de seus povos. Mohamed bin Zayed elogiou o empenho de Vučić em aprofundar os sólidos laços bilaterais.

O presidente emiradense também determinou a concessão de bolsas de estudo a estudantes sérvios para cursos em universidades dos Emirados Árabes Unidos em diversas áreas, com foco em ciência, tecnologia e inteligência artificial. A iniciativa faz parte do compromisso de ampliar a cooperação acadêmica e estimular parcerias educacionais entre os dois países.

Vučić agradeceu a iniciativa e afirmou que ela reflete a profundidade das relações entre Sérvia e Emirados Árabes Unidos.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum.

Participou da reunião a delegação que acompanhou o presidente dos Emirados Árabes Unidos durante a visita de trabalho à Sérvia. Entre os integrantes estavam o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de ministros e autoridades de alto escalão.

Antes do encontro, Mohamed bin Zayed visitou o EXPO 2027 Playground, em Belgrado, centro multimídia interativo da Expo 2027, que será sediada pela Sérvia no próximo ano. Durante a visita, ele acompanhou uma apresentação sobre os preparativos para o evento internacional e desejou sucesso ao país na organização da exposição.

Ao fim da visita, o presidente emiradense posou para fotos em grupo com a equipe da Expo.