Emirados Árabes Unidos condenam com veemência novos ataques do Irã contra Kuwait e Jordânia

ABU DHABI, 30 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques hostis lançados pelo Irã com mísseis contra Kuwait e Jordânia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania dos dois países e uma ameaça à segurança e à estabilidade de ambos.

O ministério reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Kuwait e a Jordânia, além do apoio do país a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade das duas nações.