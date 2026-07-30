Comunicado conjunto sobre a visita do presidente dos Emirados Árabes Unidos à Eslováquia

ABU DHABI, 30 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou a Eslováquia em 29 de julho e manteve conversas em Bratislava com o primeiro-ministro da República Eslovaca, Robert Fico.

A visita de trabalho teve como objetivo dar continuidade ao diálogo no mais alto nível político, após a visita oficial do primeiro-ministro eslovaco aos Emirados Árabes Unidos, em outubro de 2025, e avaliar os avanços nas áreas de cooperação bilateral.

Os dois líderes analisaram o progresso contínuo das relações bilaterais, fortalecidas pela implementação de acordos de cooperação econômica e investimentos e pela realização da segunda reunião do Comitê Econômico Conjunto, em junho de 2026, em Bratislava.

As duas partes saudaram a intensificação dos contatos bilaterais e reafirmaram o interesse em avançar nas prioridades compartilhadas pelos dois países.

Durante o encontro, os líderes se concentraram em uma série de projetos promissores nas áreas de transporte, investimentos e agricultura, com elevado potencial econômico.

A reunião também incluiu discussões sobre os atuais acontecimentos no Oriente Médio, em particular no estreito de Ormuz, e suas repercussões para os países da região e da Europa.

O primeiro-ministro eslovaco reiterou o apoio de seu país a uma solução pacífica para o conflito e destacou a importância da plena implementação da Resolução 2817 (2026) do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A parte eslovaca também reafirmou a necessidade de restabelecer a liberdade de navegação e a segurança marítima no estreito de Ormuz, além de implementar integralmente o memorando firmado em julho deste ano.

A Eslováquia reconheceu ainda o papel relevante dos Emirados Árabes Unidos como ator central na promoção da estabilidade regional e internacional.