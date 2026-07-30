Abdullah bin Zayed conversa por telefone com chanceleres da Jordânia e do Egito

ABU DHABI, 30 de julho de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, conversou por telefone com Ayman Safadi, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia. Os dois discutiram os acontecimentos mais recentes e a situação geral na região.

Abdullah bin Zayed e Safadi condenaram com veemência os novos ataques com mísseis lançados pelo Irã contra a Jordânia.

O ministro emiradense reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com a Jordânia e o apoio do país a todos os esforços destinados a preservar a segurança e a estabilidade jordanianas.

Abdullah bin Zayed também conversou por telefone com Badr Abdelatty, ministro das Relações Exteriores, da Cooperação Internacional e dos Expatriados do Egito. Durante a ligação, ele condenou com veemência o ataque com drones contra o porto de Damietta.

O ministro reafirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Egito e o apoio do país a todos os esforços destinados a preservar a segurança e a estabilidade egípcias.

A conversa também abordou os acontecimentos no Oriente Médio e formas de reforçar os esforços regionais e internacionais voltados à promoção da segurança e da estabilidade em toda a região.