ABU DHABI, 31 de julho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque com drones contra dois navios no porto de Damietta, no Egito.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque representa uma grave ameaça à segurança da navegação internacional e uma escalada perigosa destinada a comprometer a segurança e a estabilidade de portos e vias marítimas estratégicas, colocando em risco a segurança e a estabilidade regionais e globais.

O ministério reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Egito e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.