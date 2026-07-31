Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Síria discutem cooperação bilateral e cenário regional por telefone

ABU DHABI, 31 de julho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, discutiram por telefone os laços fraternos entre os dois países e formas de ampliar a cooperação em diversas áreas, em apoio aos interesses comuns e ao bem-estar de suas populações.

Os dois líderes reafirmaram o compromisso de fortalecer ainda mais as relações bilaterais e ampliar a cooperação de modo a atender aos interesses compartilhados dos dois países.

Eles também analisaram questões regionais e internacionais de interesse comum, em especial os acontecimentos mais recentes no Oriente Médio e os esforços em curso para reforçar as bases da segurança, da estabilidade e da paz em toda a região, em benefício de seus povos.