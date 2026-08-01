ABU DHABI, 1º de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Sadyr Japarov, presidente da República do Quirguistão, pelo 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os Emirados Árabes Unidos e o Quirguistão.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes ao presidente quirguiz.