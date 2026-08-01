ABU DHABI, 1º de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque hostil do Irã contra o Kuwait, realizado com drones.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque constitui uma violação flagrante da soberania do Kuwait e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério expressou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Kuwait e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.