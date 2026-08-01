ABU DHABI, 1º de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos expressaram solidariedade à República da África do Sul e apresentaram condolências pelas vítimas de um acidente com um ônibus de passageiros na província do Estado Livre, que deixou dezenas de mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou condolências e solidariedade às famílias das vítimas, à África do Sul e à população do país pela tragédia, além de desejar pronta recuperação a todos os feridos.