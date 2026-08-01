ABU DHABI, 1º de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. Durante a conversa, os dois líderes discutiram o fortalecimento da cooperação em diversas áreas, em apoio aos interesses comuns e no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Mohamed bin Zayed e Zelenskyy também analisaram os acontecimentos mais recentes relacionados à crise na Ucrânia e suas consequências humanitárias.

O presidente ucraniano agradeceu ao líder emiradense pelos esforços diplomáticos contínuos dos Emirados Árabes Unidos para facilitar as trocas de prisioneiros entre a Federação Russa e a Ucrânia, além da atenção permanente do país aos aspectos humanitários da crise.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum e destacaram a importância de intensificar os esforços para promover a paz, a segurança e a estabilidade nos âmbitos regional e global, em benefício do bem-estar e do desenvolvimento dos povos.