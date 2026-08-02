ABU DHABI, 2 de agosto de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu uma ligação do xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro das Relações Exteriores do Estado do Kuwait.

Durante a conversa, os dois discutiram os acontecimentos mais recentes na região e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade no Oriente Médio.

Também analisaram temas de interesse comum relacionados aos tradicionais laços fraternos entre os dois países, às estruturas de cooperação conjunta e às formas de ampliá-las em diferentes áreas, de modo a contribuir para a prosperidade e o bem-estar de suas populações.