ABU DHABI, 2 de agosto de 2026 (WAM) — A Operation Chivalrous Knight 3 completa 1.000 dias de esforços humanitários ininterruptos em apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza, marco que reflete o compromisso duradouro dos Emirados Árabes Unidos com a assistência humanitária.

Lançada por determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a operação representa a tradicional abordagem humanitária do país, baseada no apoio às populações afetadas por crises e na solidariedade às comunidades em momentos de necessidade.

Desde seu lançamento, em 5 de novembro de 2023, a Operation Chivalrous Knight 3 tem funcionado como uma resposta humanitária abrangente dos Emirados Árabes Unidos, reunindo ajuda emergencial, serviços de saúde, apoio logístico e programas de recuperação e reabilitação. Por meio dessa estrutura integrada, a operação tem contribuído para aliviar o sofrimento humanitário dos palestinos em Gaza e atender às suas necessidades essenciais.

Ao longo da operação, os Emirados Árabes Unidos forneceram assistência humanitária avaliada em mais de US$ 3,89 bilhões e entregaram mais de 126 mil toneladas de ajuda emergencial, médica e alimentar. Os suprimentos foram transportados em mais de 770 voos, 25 navios e mais de 13 mil caminhões, garantindo a continuidade da distribuição aos beneficiários, apesar dos desafios humanitários e logísticos.

A área da saúde permanece como um dos principais pilares da operação. Os serviços médicos são prestados pelo hospital de campanha dos Emirados na Faixa de Gaza, por seus centros médicos vinculados e pelo hospital flutuante emiradense na cidade egípcia de Al Arish.

Juntas, essas unidades já atenderam mais de 230 mil pacientes, além de realizar cirurgias, oferecer atendimento especializado e serviços de reabilitação e instalar e administrar centros médicos que ampliaram a capacidade do sistema de saúde na Faixa de Gaza.

A iniciativa de lançamentos aéreos Birds of Goodness também continua levando ajuda humanitária a áreas inacessíveis por terra. Em 81 missões, mais de 4.000 toneladas de suprimentos foram distribuídas por via aérea, contribuindo para atender às necessidades urgentes das comunidades mais vulneráveis.

Além da ajuda emergencial, a Operation Chivalrous Knight 3 implementou uma série de iniciativas humanitárias e de desenvolvimento sustentável. Entre elas estão o reforço da segurança alimentar por meio da operação de padarias automatizadas, o fornecimento de água potável com a instalação e a operação de usinas de dessalinização e redes de distribuição, além do apoio aos setores de saúde e educação.

A operação também avançou em programas de recuperação e reabilitação, com destaque para a iniciativa Step of Hope, que fabrica e adapta próteses e oferece serviços de reabilitação a pessoas amputadas, permitindo que os beneficiários recuperem a mobilidade e melhorem a qualidade de vida.

A conclusão de 1.000 dias consecutivos de assistência humanitária destaca o compromisso firme dos Emirados Árabes Unidos com o povo palestino. Também reafirma que a ajuda do país vai além da resposta emergencial e segue uma abordagem sustentável, baseada nos valores de generosidade, solidariedade e responsabilidade humanitária compartilhada, com a dignidade e o bem-estar das pessoas no centro de suas prioridades.