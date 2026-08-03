DUBAI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — O xeique Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, presidente da Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA, na sigla em inglês), celebrou a decisão do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de não levar adiante a proposta da iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE).

O xeique Hamdan afirmou que a retirada da proposta atende aos melhores interesses da comunidade global do futebol e contribui para preservar a unidade do sistema internacional da modalidade. Ele defendeu que todas as propostas sejam analisadas com cautela e bom senso, de modo a proteger os interesses do esporte, dos torcedores e da comunidade do futebol em geral.

Segundo ele, a Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos apoia iniciativas e propostas que contribuam para o desenvolvimento contínuo da modalidade, sem comprometer a coesão da comunidade internacional do futebol.

Hamdan também renovou sua confiança na liderança do presidente da Fifa e reafirmou o apoio da federação a todas as iniciativas que beneficiem as associações nacionais e contribuam para a construção de um futuro mais seguro e próspero para o esporte.