ABU DHABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê a formação de nuvens convectivas locais em áreas do leste e do sul dos Emirados Árabes Unidos desta segunda-feira até sexta, sobretudo durante a tarde, com chuvas de intensidade variável.

As condições meteorológicas são atribuídas ao avanço para o norte da Zona de Convergência Intertropical, combinado com a extensão de um cavado em níveis elevados vindo do leste e de um sistema de baixa pressão em superfície vindo do sul. A umidade é transportada do mar de Omã, em meio à elevação das temperaturas e à influência das montanhas do leste do país.

Os ventos soprarão de sudeste a nordeste, com intensidade moderada, mas poderão ganhar força e ficar ocasionalmente fortes, especialmente na presença de nuvens convectivas. Poeira e areia suspensas podem reduzir a visibilidade horizontal.

O mar ficará de calmo a moderado no golfo Arábico e no mar de Omã.