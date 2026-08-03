GAZA, 3 de agosto de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram na Faixa de Gaza nesta semana, no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', levando 1.056 toneladas de suprimentos em 74 caminhões, como parte dos esforços contínuos do país para apoiar o povo palestino. Os comboios levaram alimentos, materiais para abrigos e suprimentos médicos para atender às necessidades básicas e reforçar a resposta humanitária em Gaza.

A equipe da operação continua preparando os comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados Árabes Unidos, em Al-Arish, no Egito. O sistema integrado permite agilizar a preparação, a triagem e o envio dos suprimentos, mantendo o fluxo de assistência para a Faixa de Gaza e sua entrega às pessoas atendidas.

Os comboios fazem parte dos esforços mais amplos dos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação, com o envio regular de ajuda para aliviar o sofrimento do povo palestino e atender às necessidades mais urgentes.

A Operação 'Chivalrous Knight 3' reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de continuar prestando assistência humanitária e emergencial ao povo palestino, em linha com a tradição do país nessa área.