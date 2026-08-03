ABU DHABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — O Ministério das Finanças anunciou a adoção das soluções Aani e Jaywan como novos canais para o pagamento de taxas de serviços federais e multas, tornando-se o primeiro órgão do governo federal a implementar a iniciativa. A medida segue a Resolução nº (176M/4M), de 2026, do Conselho de Ministros, sobre a adoção dos dois sistemas e as tarifas aplicáveis a seu uso.

O anúncio abre caminho para que outros órgãos federais e bancos arrecadadores adotem e implementem os dois sistemas, de acordo com seus procedimentos aprovados, reforçando a integração do sistema de pagamentos do governo dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério das Finanças para aprimorar o sistema de pagamentos governamentais e acelerar a transformação digital, com opções mais flexíveis, práticas e rápidas, além de melhorar a experiência dos usuários nos órgãos federais.

O subsecretário do Ministério das Finanças, Younis Haji AlKhoori, afirmou que a introdução do Aani e do Jaywan representa um marco estratégico e reflete o compromisso da pasta de adotar as mais recentes inovações financeiras nacionais aprovadas no país, em linha com a visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos de construir uma economia digital segura e sustentável.

Segundo AlKhoori, a integração dessas soluções nacionais aos canais de arrecadação do governo vai além de tornar as transações financeiras dos órgãos federais mais eficientes e simples. A medida também melhora a experiência dos usuários ao oferecer opções de pagamento flexíveis e adequadas às necessidades cotidianas, fortalece a capacidade de adaptação do sistema financeiro nacional e apoia a transição dos Emirados Árabes Unidos para uma sociedade digital plenamente integrada.

“O Ministério das Finanças assumiu a liderança na implementação desse sistema ao se tornar um dos primeiros órgãos federais a adotá-lo, reconhecendo a importância de estabelecer uma infraestrutura financeira segura, confiável e integrada aos bancos e parceiros de arrecadação. A adoção dos dois sistemas contribui diretamente para garantir fluxos financeiros sustentáveis e reduzir os custos operacionais das transações, mantendo os mais elevados padrões de segurança e rapidez. O ministério continuará utilizando as tecnologias financeiras mais recentes para oferecer serviços públicos de padrão internacional, superar as expectativas dos usuários e reforçar a competitividade global dos Emirados Árabes Unidos”, acrescentou.

O subsecretário assistente para o Setor de Orçamento e Receitas do Governo, Saeed Rashid Al Yateem, afirmou que a adoção do Aani e do Jaywan reforça o compromisso do ministério de aprimorar continuamente o sistema de arrecadação governamental por meio de canais de pagamento modernos, eficientes e confiáveis.

De acordo com Al Yateem, a iniciativa acelerará a arrecadação de receitas, ampliará as opções de pagamento disponíveis aos usuários e aprofundará a integração com a infraestrutura nacional de pagamentos. A medida também aumentará a eficiência da gestão das receitas públicas e dará mais flexibilidade às transações financeiras, acompanhando a rápida evolução do setor de pagamentos no país.

O Aani é a plataforma nacional de pagamentos instantâneos dos Emirados Árabes Unidos, desenvolvida sob a supervisão do Banco Central. O sistema permite realizar transferências e pagamentos instantâneos e seguros 24 horas por dia, por meio de diferentes identificadores, como número de telefone celular, identidade dos Emirados, endereço de email, código QR ou número internacional de conta bancária (IBAN, na sigla em inglês).

O Jaywan é o sistema nacional de cartões de pagamento dos Emirados Árabes Unidos, lançado pelo Banco Central para fortalecer a infraestrutura de pagamentos do país e oferecer uma solução segura e eficiente que apoie o crescimento da economia digital. O sistema amplia as opções disponíveis aos usuários e permite realizar transações financeiras federais