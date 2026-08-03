AJMAN, 3 de agosto de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, acompanhou o andamento das obras do projeto de desenvolvimento do Museu de Manama, como parte de seu compromisso de supervisionar iniciativas turísticas, culturais e de preservação do patrimônio em Ajman.

Durante a visita, o xeique Ammar verificou o avanço das diferentes etapas de restauração e preparação do forte histórico, construído no século 20 durante o governo do xeique Humaid bin Abdulaziz Al Nuaimi, entre 1910 e 1928.

O príncipe herdeiro orientou a equipe responsável a cumprir os padrões de qualidade exigidos para garantir a conclusão bem-sucedida do projeto. Segundo ele, o monumento cultural reflete o compromisso de Ajman de preservar seu patrimônio e documentar o legado de seus antepassados, além de reforçar a posição cultural e histórica do emirado.

O xeique Ammar foi informado sobre a concepção geral do projeto, que preserva as características originais do forte, entre elas a torre de vigilância e o antigo poço. O local é cercado por tamareiras que eram irrigadas pelo sistema falaj, uma das formas tradicionais mais antigas de irrigação, que conduzia água subterrânea das montanhas até as áreas agrícolas próximas.

O príncipe herdeiro também conheceu os detalhes da experiência oferecida pelo museu, distribuída por 13 salas e um pátio central, chamado Al Liwan. O percurso começa pela sala “História de Manama” e segue pelas salas “Povo de Manama”, “Cultivos de Manama” e “Agricultura”; pelos espaços dedicados ao xeique Rashid bin Humaid Al Nuaimi e ao governante de Ajman e membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi; e pelas salas “Meio Ambiente de Manama”, “Selos e Moedas de Ajman”, “Jogos Tradicionais”, “Patrimônio de Manama”, “Arquitetura Antiga” e “Força da Costa de Omã”. A visita termina no pátio central, onde fica o antigo poço.

O príncipe herdeiro de Ajman foi acompanhado durante a visita pelo presidente do Departamento de Turismo, Cultura e Mídia, xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, e pelo diretor-geral da entidade, Mahmoud Khalil Al Hashimi.