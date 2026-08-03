ABU DHABI, 3 de agosto de 2026 (WAM) — O subsecretário do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Omar Obaid Alhesan Alshamsi, recebeu uma cópia das credenciais do embaixador da Alemanha no país, Tobias Tunkel.

Alshamsi desejou sucesso ao novo embaixador no exercício de suas funções e reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar a cooperação com a Alemanha em benefício dos interesses comuns dos dois países.

Tunkel, por sua vez, elogiou a posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos nos âmbitos regional e internacional sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e manifestou o desejo de fortalecer e desenvolver as relações bilaterais em diferentes áreas.